Zukünftige Schulkinder aus der Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“ freuen sich dank Spendenaktion über neue Schulranzen

Riesengroße Freude in der Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“. Mit einem Jubelsprung präsentierten die zukünftigen Schulkinder ihre neuen Schulranzen, in den Lieblingsfarben und mit ganz besonderen Motiven. Feen, Dinos oder Polizeiapplikationen begleiten die Kinder bald auf ihrem neuen Lebensabschnitt.

In der Kita des Caritasverbandes werden zurzeit 90 Kinder im Alter von zwei bis dreizehn Jahren betreut. Die Vorschulkinder fiebern ihrer Einschulung entgegen. „Der Übergang von der Kita zur Schule ist eine ganz besondere Zeit, an die man sich das ganze Leben erinnert“, sagt Kita-Leiterin Sabine Lakotta. „Dazu gehört auch der erste Schulranzen. Für viele Familien ist es oft nicht so einfach, den Wunsch ihrer Schützlinge nach einem neuen und ergonomischen Ranzen erfüllen zu können.“

Um allen Kindern ungetrübte Vorfreude auf den ersten Schultag zu ermöglichen, gestaltete die Kita im Rahmen der Weihnachts-Wunschbaum-Aktion liebevoll formulierte Wunschsterne. Die Resonanz war überwältigend. Binnen kürzester Zeit „pflückten“ engagierte Mitbürger die Sterne und erfüllten die Herzenswünsche der zukünftigen Erstklässler.

Dank dieser tollen Spendenbereitschaft und einer guten Kooperation mit einem Fachhändler, der zahlreiche Materialien wie Mäppchen, Malkästen, Brotdosen oder Getränkeflaschen kostenlos hinzusteuerte, konnten die Kinder ihre Schulrucksäcke nach ihren Vorstellungen aussuchen. „Es war einfach toll, die Vorfreude und Begeisterung erleben zu dürfen“, berichtet Caritas-Mitarbeiterin Sabine Lakotta. „Wir danken allen Spendern, die für hüpfende Kinderherzen und fliegende Schulranzen gesorgt haben.“

Weitere Informationen:

Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“,

Pfarrer-Friesenhahn-Platz 1, 56070 Koblenz,

Telefon: 0261 82352, E-Mail: kita_kreutzchen@caritas-koblenz.de.

Foto 1 (Einverständniserklärungen zur Veröffentlichung liegen vor)

Groß war die Freude in der Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“, als die zukünftigen Schulkinder mit einem Jubelsprung stolz ihre neuen Schulranzen präsentierten.