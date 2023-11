Wegen des steigenden Rheinpegels wird am Mittwoch, 15. November ein Teil der Hochwasserschutzwand aufgebaut. Dies hat zur Folge, dass der Leinpfad zwischen der Jakobstraße und dem Klärwerk gesperrt wird.

Auf der rechten Rheinseite werden am gleichen Tag in Ehrenbreitstein die Hochwasserschutztore in der Charlottenstraße und der Coenengasse geschlossen. Das große Tor am Kapuzinerplatz bleibt vorerst geöffnet. Hier wird die weitere Entwicklung der Wasserstände beobachtet und dann entschieden.