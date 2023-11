Ausstellung ist auf dem Lahnsteiner Salhofplatz zu sehen

Lahnstein. Am 14. November eröffnete Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert auf dem Salhofplatz die Wanderausstellung „Demenz – mitten im Leben“. Die Ausstellung präsentiert großformatige Plakate, auf denen Menschen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Bereichen des Lebens auf die zentrale Frage „Was wünschen Sie sich, wenn Sie einmal dement werden?“ antworten.

Die Kampagne der Demenz Netzwerke Rhein-Lahn zielt darauf ab, Menschen dazu zu ermutigen, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und bietet Gelegenheit, einen persönlichen und individuellen Zugang zu finden.

Oberbürgermeister Siefert betonte die Bedeutung dieser außergewöhnlichen Initiative und sprach in seiner Eröffnungsansprache von seinen eigenen Erfahrungen mit demenzerkrankten Personen in seinem Arbeitsleben bei der Polizei. „Die Ausstellung gibt einen niederschwelligen Einstieg ins Thema und ermöglicht es, uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, Vorurteile abzubauen und Verständnis sowie Empathie für diejenigen zu entwickeln, die mit Demenz leben“, betonte er und bedankte sich bei den Demenz Netzwerken Rhein-Lahn für ihr Engagement.

Die Demenz Netzwerke Rhein-Lahn mit mittlerweile fast 50 Netzwerkpartnern aus dem ganzen Rhein-Lahn-Kreis und der Nachbarstadt Koblenz haben es sich zur Aufgabe gemacht, über Demenz zu informieren, pflegende Angehörige zu entlasten und Beratungsangebote zu entwickeln und anzubieten. An Demenz erkrankte Menschen und deren Familien sollen nicht alleine gelassen werden. Regionale Anlaufstellen der Demenz Netzwerke sind die Pflegestützpunkte in Bad Ems, Diez, Lahnstein und Nastätten. Hier finden Betroffene Rat und Hilfe bei der Bewältigung ihrer individuellen Problemlagen.

„In Lahnstein haben Sie das Glück, einen Stützpunkt direkt vor Ort zu haben“, sagte Silke Löhr von den Demenz Netzwerken in ihrer Ansprache. „Unser Ziel ist es, das Angebot für jeden erreichbar zu machen.“

In Lahnstein werden die acht Plakate bis Januar auf dem Salhofplatz und ein weiteres am Jugendkulturzentrum in der Wilhelmstraße in Lahnstein hängen.

Anschließend wandert die Ausstellung weiter durch den Rhein-Lahn-Kreis. So trägt sie das Thema Demenz in den öffentlichen Raum und erreicht unterschiedliche Bevölkerungsgruppen.

Interessierte sind herzlich eingeladen, die Wanderausstellung zu besichtigen und sich weiter mit dem Thema Demenz auseinanderzusetzen.

Bildunterzeile:

Bild 1: Oberbürgermeister Lennart Siefert eröffnete zusammen mit Vertretern der Demenznetzwerke Rhein-Lahn die Ausstellung auf dem Salhofplatz.