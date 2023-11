Die Flusspegel in der Rhein-Mosel-Stadt sind derzeit schon erhöht, wie sich der weitere Verlauf darstellt, ist von den Regenfällen im Einzugsgebiet von Rhein und Mosel abhängig. Da besonders heute im Schwarzwald hohe Regenmengen erwartet werden und auch am Wochenende möglich sind, wird dies Auswirkungen auf die Wasserstände in Koblenz haben.

Daher wird zu den schon getroffenen Maßnahmen – Aufbau von Teilen der Hochwasserschutzwand, sowie Schließen von 2 Hochwasserschutztoren in Ehrenbreitstein – am morgigen Freitag am Peter-Altmeier-Ufer das Parken verboten. Ferner wird spätestens morgen das Hochwasserschutztor am Kapuzinerplatz in Ehrenbreitstein geschlossen und Leinpfade gesperrt.