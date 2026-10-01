Wenn die Dunkelheit früher hereinbricht und sich das große Burgtor für die Tagesgäste schließt, erwacht die Burg zu neuem Leben. Sämtliche Sagen- und Spukgestalten der Region versammeln sich an den Abenden vor Allerheiligen auf der Marksburg. Der schwarze Ritter von Kamp-Bornhofen und die Weiße Frau vom Lahneck haben ihr Kommen schon zugesagt und auch der kopflose Burgvogt spukt irgendwo in der Burg herum.

Historische Sagen und Mythen verbinden sich auf der mittelalterlichen Marksburg zu einem schaurig schönen Spuk-Spaß, der für Kinder und Erwachsene zum gespenstischen Erlebnis wird. Für “Süßes oder Saures“ ist natürlich gesorgt.

Angeboten wird diese besondere Burgführung am Freitag den 30. Oktober und Samstag den 31. Oktober jeweils um 17:00 Uhr und um 17:30 Uhr. Die Karten kosten 15,- € pro Person und sind online buchbar auf www.marksburg.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter Tel. 02627 206

Die Marksburg ist die einzige Höhenburg am Mittelrhein, die nie zerstört wurde. Sie ist im Besitz der Deutschen Burgenvereinigung. Dieser Verein gehört zu den ältesten nichtstaatlichen Denkmalschutzorganisationen in Deutschland. Die Eintrittsgelder tragen somit unmittelbar zum Erhalt dieses einmaligen historischen Bauwerkes bei.

Deutsche Burgenvereinigung e.V.

Marksburg

56338 Braubach