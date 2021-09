In diesen Tagen jährte sich die Unterzeichnung des Anwerbeabkommens der Bundesrepublik Deutschland mit der Türkei zum sechzigsten Mal. Die Arbeitsgruppe Türkischer Migranten (ATM) aus Koblenz und der Umgebung hat aus diesem Anlass eine Veranstaltungsreihe geplant.

Die Auftaktveranstaltung „Historischer Rückblick: Nur ein Provisorium – Zur Geschichte der türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik“ wird am 28.09.2021, 18 Uhr, im Historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz stattfinden. Prof. Dr. Ulrich Herbert, Leiter der Forschungsgruppe Zeitgeschichte an der Universität Freiburg, wird referieren.

Die kostenfreie Veranstaltung findet in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten der Stadtverwaltung Koblenz im Rahmen der Interkulturellen Woche statt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Es gelten die Vorgaben der dann geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung RLP. Anmeldungen bitte mit Angabe der Kontaktdaten an: integration@stadt.koblenz.de

Spontanbesuche sind nur möglich, sofern die Höchst­teilnehmerzahl noch nicht erreicht wurde und der 3G (Geimpft. Getestet. Genesen.) – Nachweis erbracht wird.