Veranstaltung „Café der Religionen“ am 06.10.2021 im Historischen Rathaussaal – „Gott – Mensch – Schöpfung. Glaube in der Krise“

In jüngster Zeit haben uns viele Krisensituationen beschäftigt und bestürzt. Was macht das mit unserem Glauben? Hilft er uns oder gerät er selbst in Gefahr? Und wie steht es um die Schöpfung, um unser Verhältnis zu Umwelt und Natur?

Mit Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften und Glaubensrichtungen möchten wir miteinander ins Gespräch kommen. Dem interreligiösen Dialog in Koblenz soll im Rahmen der „Interkulturelle Woche“ Raum gegeben werden.

Der Vorbereitungskreis lädt alle Interessierten, unabhängig von ihrer religiösen Zuge­hörig­keit, zur Veranstaltung ein: am 06.10.2021, 17:30 – 19 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Historischer Rathaus­saal im Koblenzer Rathaus, Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz.

Es gelten die 3G (Geimpft. Getestet. Genesen.) und die Vorgaben der dann geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung RLP. Anmeldung bitte per Mail an: integration@stadt.koblenz.de

Spontanbesuche sind nur möglich, sofern die Höchst­teilnehmerzahl noch nicht erreicht wurde und der 3G-Nachweis erbracht wird.