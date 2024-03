Jeden ersten Mittwoch eines Monats lädt das Team des Frühstückstreffs im JuBüZ Karthause zum Stadtteilfrühstück ein. In der Zeit von 09.30 bis 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen. Daneben gibt es spannende und auch unterhaltsame Informationen, die von den Besucherinnen und Besuchern vorgeschlagen werden.

Am 03. April berichtet Jochen Handschuch von seiner Reise durch das südliche Europa. Wer schon einmal dort war weiß, Südeuropa bietet eine Vielfalt an interessanten Zielen, landschaftlich und kulturell.

Begonnen wird der Vortrag mit den Kanaren, die mit der Insel Teneriffa und mit dem höchsten Berg Spaniens, dem Vulkan El Teide, eine dramatische Landschaft, eine vielfältige Natur und eine Zweiteilung des Klimas auf engstem Raum bieten. Weiter geht’s im Süden Italiens, der mit dem Juwel Tropea in Kalabrien, den Äolischen Inseln mit Lipari und Stromboli sowie dem nahe gelegenen Sizilien einen besonderen Reiz verspricht. In Griechenland, vor der albanischen Küste liegt die Insel Korfu, ein grüner Fleck in der ansonsten eher ausgedörrten Umgebung. Korfu ist besonders durch die österreichische Kaiserin Sissi bekannt, die dort eine Lungenkrankheit auskurieren wollte.

Herzliche Einladung zum Stadtteilfrühstück im JuBüZ, Potsdamer Str. 4, 56075 Koblenz!