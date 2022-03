Am heutigen Freitag findet in der Koblenzer Innenstadt ein Aufzug unter dem Motto „Fridays for Future – Thema: PeopleNotProfit & ReichtHaltNicht“ statt.

Die Versammlung hierzu beginnt um 12:05 Uhr auf der Spiegelfläche des Hauptbahnhofes. Gegen 13:05 Uhr startet der Aufzug ausgehend von der Spiegelfläche des Hauptbahnhof Koblenz über den Bahnhofplatz auf den Markenbildchenweg, Kurfürstenstraße, Rizzastraße, Hohenzollernstraße, Friedrich-Ebert-Ring (querend), Viktoriastraße, Görgenstraße, Zentralplatz (Zwischenkundgebung), Görgenstraße, Clemensstraße, Clemensplatz, Karmeliterstraße, Kastorpfaffenstraße, Kastorhof, Danziger Freiheit, Konrad-Adenauer-Ufer zum Deutschen Eck. Dort erfolgt sodann eine ca. 60-minütige Abschlusskundgebung. Gegen 17:00 Uhr endet die Versammlung.

Im Streckenverlauf des Aufzuges kann es zu temporären Verkehrseinschränkungen kommen.