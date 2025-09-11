Angeboten werden blühende Herbstblumen in vielen bunten Farben sowie besondere robuste Obstgehölze von spezialisierten Baumschulen aus eigener Züchtung und eigener Produktion, Saatgut in großer Vielfalt, verschiedene Gehölzarten, insektenfreundliche Gartenstauden, Gartenrosen, Saatgut, Kräuter in großer Vielfalt sowie Beet- und Balkonpflanzen aus regionalen Gärtnereien. Herausragend ist das Angebot bei neuen und alten Sorten von Apfelbäumen, Birnbäumen, Mirabellen, Pflaumen, Feigen, Nussbäumen und Beerenobst. Darüber hinaus zeigen die Pflanzenprofis an ihren Marktständen neue Ideen für Haus, Hof und Garten, geben nützliche Tipps und informieren über aktuelle Gartentrends sowie Bildungsangebote zur beruflichen Bildung, zur Umwelt-Pädagogik, zu Lifestyle und Gesundheit sowie Mitmachaktion für Kinder

Gerne können Sie auch Fotos oder Blätter/Zweige von ihren kranken Pflänzchen mitbringen, denn auch der Pflanzendoktor wird an beiden Tagen wieder vor Ort sein. Er kann sie über mögliche Ursachen und Behandlung Ihrer Pflanzen kostenlos beraten.

Über das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum

Das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum in Bad Sobernheim wurde in den 1970er Jahren gegründet und ist das zentrale Freilichtmuseum für Rheinland-Pfalz. Aus allen Landesteilen wurden bisher rund 40 historische Gebäude in das ca. 35 Hektar große Gelände transloziert. Sie vermitteln Wissen über den Alltag der ländlichen Bevölkerung vom ausgehenden Mittelalter bis in die neuere Geschichte. Viele Mitmachstationen laden zum Ausprobieren und Entdecken ein. Veranstaltungen und Aktionstage sowie Formate wie der Escape Room und „Living History“ bieten ein Programm für alle Altersgruppen. Das Gelände verbindet historische und ökologische Bildung mit Naherholung und Spielmöglichkeiten. Es bestehen enge Kooperationen mit Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen.

