Martinszug-Termine aller Neuwieder Stadtteile im Überblick

Wenn jedes Jahr im November die Martinszüge Straßen und Gassen in buntes Licht tauchen und feierlicher Gesang in die Nacht erklingt, strahlen die Kinderaugen mindestens genauso hell wie die selbstgebastelten Laternen. Alle Termine der Neuwieder Martinszüge 2023 in der Übersicht: