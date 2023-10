Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther hat die diesjährige Frankfurter Buchmesse in Frankfurt am Main besucht. Bei einem Messerundgang informierte sie sich bei rheinland-pfälzischen Ausstellern und tauschte sich mit Verlagen aus Rheinland-Pfalz über die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Branche aus.

„Die Frankfurter Buchmesse bietet die ideale Plattform, um die Kultur- und Kreativwirtschaft unserer Region international zu präsentieren und zu stärken“, sagte die Staatssekretärin bei ihrem Messebesuch in Frankfurt am Main. „Unsere Verlage und Buchhandlungen sind nicht nur Kultur- und Wissensvermittler, sondern auch wichtige Akteure unserer Wirtschaft und ganz besonders des städtischen Einzelhandels. Die Buchhandlungen und Verlage sind wichtige Pfeiler attraktiver Innenstädte und tragen maßgebend zur kulturellen Vielfalt und zur Belebung der Zentren bei“, sagte Dick-Walther mit Blick auf den Regierungsschwerpunkt „Innenstädte der Zukunft“ in Rheinland-Pfalz.

Bei einem Messerundgang tauschte sich die Staatssekretärin mit rheinland-pfälzischen Ausstellern und Verlagen über aktuelle Herausforderungen sowie Trends und Chancen der Branche aus. Noch bis zum 22. Oktober 2023 können Interessierte die Frankfurter Buchmesse besuchen.

Die Frankfurter Buchmesse ist die größte Buchmesse der Welt, ein internationales Markenzeichen und Vorbild für Kulturveranstaltungen. Hier treffen sich nationale als auch internationale Expertinnen und Experten aus der Verlags- und Buchbranche, sowie der Technologiebranche und den angrenzenden Kreativindustrien wie Film und Games.