Bendorf. Am 12. und 13. September lädt die Aktion „Heimat shoppen“ auch in Bendorf dazu ein, bewusst in der eigenen Stadt einzukaufen und damit einen wichtigen Beitrag für eine lebendige Innenstadt zu leisten. Die Initiative verdeutlicht, dass die Innenstadt weit mehr ist als nur ein Einkaufsort. Sie stellt einen Treffpunkt dar, ist ein Ort der Begegnung und das Zentrum des städtischen Lebens. Jeder Einkauf vor Ort stärkt nicht nur die lokalen Geschäfte, sondern trägt auch zur Verbesserung der Lebensqualität in Bendorf bei.

Die Gründe, warum es sich lohnt, bei der Aktion „Heimat shoppen“ mitzumachen, sind vielfältig: Regionale Geschäfte zeichnen sich durch ihre Vielfalt, hohe Qualität und persönliche Beratung aus. Darüber hinaus sichert jeder Einkauf Arbeitsplätze und stärkt somit die lokale Wirtschaft. Besonders wichtig ist auch die Unterstützung der Innenstadt, denn nur so bleibt sie attraktiv und lebendig.

Im Rahmen der Aktion verteilt die Werbegemeinschaft BLICKPUNKT BENDORF & AKTIV SAYN e.V. Rubellose in allen teilnehmenden Betrieben. Mit etwas Glück können Kundinnen und Kunden einen Bendorfer Blüten-Gutschein gewinnen, der in vielen Geschäften der Stadt eingelöst werden kann. Die teilnehmenden Betriebe sind am 12. und 13. September an einer besonderen Dekoration und den bekannten Heimatshoppen-Tüten erkennbar. Machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Innenstadt, indem Sie regional einkaufen!