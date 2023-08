Benefizkonzert zu Gunsten der Kulturarbeit des Festung-Fördervereins am 1. September 2023 um 19 Uhr

Vor genau 20 Jahren spielte das Heeresmusikkorps, das seit 1956 in Koblenz zuhause ist, zum ersten Mal ein Platzkonzert auf dem Oberen Schlosshof auf dem Ehrenbreistein, denn wo klingt Militärmusik authentischer als in einer preußischen Festung, in der Festung Ehrenbreitstein. Am 1. September 2023 spielen die Soldatinnen und Soldaten um 19 Uhr auf der Sparkassenbühne ein großes Jubiläumskonzert.

Natürlich stehen unter der Leitung von Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe Militärmärsche auf dem Programm, sie gehören zur klassischen Soldatenmusik, wie zum Beispiel der Marsch I.Bataillon Garde aus dem Jahr 1806. Die musikalischen Botschafter der Bundeswehr spielen aber auch klassische Musik, nämlich die Nabucco-Overtüre von Guiseppe Verdi. Musicalmelodien, unter anderem aus My Fair Lady, stehen für die leichtere Musik und auch Ohrwürmer, wie Berliner Luft und My Way sind in das Programm aufgenommen. Ein solches umfassendes Repertoire belegt das vielfältige Können der exzellenten Musikerinnen und Musiker und die Bandbreite heutiger sinfonischer Blasmusik des Heeresmusikkorps.

Das Konzert ist ein Benefizkonzert, es wird in der Pause um Spenden gebeten. Der Förderverein Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein und Landesmuseum Koblenz e.V., mit 1900 Mitgliedern einer der großen Vereine in der Region, unterstützt die Kulturarbeit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz auf dem Ehrenbreitstein. Er springt unterstützend mit Förderung dort ein, wo der öffentliche Haushalt an seine Grenzen gelangt. Seit zwei Jahrzehnten sind die Musikerinnen und Musiker der Bundeswehr mit ihrem Engagement für den Verein helfend dabei.

Für die Teilnahme am Konzert benötigen die Besucher ein Zugangsticket, es kostet 5 Euro. Zu erhalten ist dieses im Internet unter www.ticket-regional.de (Stichwort Heeresmusikkorps Koblenz 01. September 2023) oder es kann auch an den bekannten Vorverkaufsstellen in der Stadt erworben werden. Ein Sitzplatz ist garantiert. Der Zugang zum Veranstaltungsort Bühne/Retirierter Graben ist ab 18 Uhr kostenfrei, zuvor nur mit Eintrittsticket in die Festung. Und noch eine gute Nachricht: Die Seilbahn fährt bis 22 Uhr, die Rückfahrt in die Stadt ist gesichert.