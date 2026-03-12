Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat den Koblenzer Haushalt für das Jahr 2026 bereits im ersten Anlauf genehmigt. Der genehmigte Haushalt weist ein deutliches Defizit aus: Im Ergebnishaushalt 2026 beträgt dieses rund 44 Mio. Euro, im Finanzhaushalt 2026 rund 40 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf Faktoren zurückzuführen, auf die die Stadt keinen oder sehr begrenzt Einfluss hat. Dazu zählen insbesondere die allgemein gestiegenen Lebenshaltungs- und Baukosten sowie die deutlich erhöhten Personalausgaben infolge von Tariferhöhungen und die hohen Sozial- und Jugendhilfekosten. Vor ähnlichen Herausforderungen stehen zahlreiche Kommunen in Rheinland-Pfalz und bundesweit.

Durch gemeinsame Konsolidierungsanstrengungen sowie gezielte Anpassungen der Gebühren, Beiträge und Entgelte ist es in enger Zusammenarbeit von Stadtrat und Verwaltung gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt für das Jahr 2026 zu erreichen. Dies macht die Stadt Koblenz in der aktuell herausfordernden Zeit handlungsfähig und versetzt sie in die Lage, frühzeitig mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu beginnen.

„Rat und Verwaltung haben vor dem Hintergrund ambitionierter kommunaler Finanzaussichten den bestmöglichen Haushalt für 2026 aufgestellt. Die Aufsichtsbehörde hat diesen jetzt früh genehmigt und in seiner Form ausdrücklich begrüßt“, erklärt Oberbürgermeister David Langner, „nun gilt es bei der Haushaltsumsetzung durch gutes Bewirtschaften der Mittel, Einsparungen, sowie Einnahmeverbesserungen, das Defizit möglichst gering zu halten.“

Die ADD hat in ihrer Genehmigung aber auch deutlich gemacht, dass in den kommenden Jahren weitere Kraftanstrengungen notwendig sind und bestehende Möglichkeiten zur Verbesserung der finanziellen Situation konsequent genutzt werden müssen. Die Stadt wird daher ihren Kurs der Haushaltskonsolidierung fortführen müssen.

Der Haushalt 2026 der Stadt Koblenz ist nun nach seiner Genehmigung und der Öffentlichen Bekanntmachung ab dem morgigen Donnerstag umsetzbar.

Einige Daten zum Haushalt des Jahres 2026:

Ergebnishaushalt: – 44,3 Mio. Euro

Finanzhaushalt: – 40,0 Mio. Euro

Investitionsvolumen: rund 148,8 Mio. Euro

Investitionskredite: rund 91,2 Mio. Euro

Gesamtkreditverschuldung 31. Dezember 2026: 687,0 Mio. Euro