Bereits im Jahr 2021 ereignete sich ein größeres Steinschlagereignis, in dessen Folge die B 49 im Bereich des ersten Parkplatzes zwischen Koblenz und Lay, Fahrrichtung Lay, durch zum Schutz der Fahrbahn aufgestellte Betongleitwände eingeengt wurde. Nach Begutachtung durch das Landesamt für Geologie und Bergbau wurde die Notwendigkeit zur Errichtung eines Steinschlagschutzzauns gesehen. Im Anschluss wurde mit den aufwändigen Planungen begonnen, so war der Baugrund zu erkunden, die Belange des Natur- und Artenschutzes sowie der Anlieger festzustellen und schließlich alle Erkenntnisse in den finalen Planungen des Schutzzaus einfließen zu lassen. Mit dem zweiten großen Steinschlagereignis im Januar 2024 wurde nicht nur die Notwendigkeit des Zaunes untermauert, sondern auch kleinere Umplanungen an der eigentlich bereits fertigen Planung erforderlich.

Nun konnten die Arbeiten zum Beräumen des Hanges sowie zur Errichtung des Fangzauns beauftragt werden. Sie beginnen am 17. Juni mit der Einrichtung einer temporären Verkehrssicherung. Es ist vorgesehen, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h auf der Höhe des Baufelds einzurichten, um den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen aufrecht zu halten, im Rahmen der Arbeiten kann es jedoch zu kurzzeitigen verkehrlichen Einschränkungen kommen.

Um den Zaunbau sicher zu ermöglichen, müssen im ersten Schritt die Sturzmassen beräumt und gesichert werden. Im Anschluss wird eine Kampfmitteluntersuchung zur Freimessung der Bohrstellen der Gründungen der Fundamente des Schutzzauns durchgeführt. Die Arbeiten für den ca. 100 Meter langen Steinschlagschutzzaun sollen Ende August 2024 abgeschlossen sein, anschließend wird der Verkehr wieder ohne Einschränkungen freigegeben werden können.

Insgesamt investiert die Stadt hier fast 400.000 Euro in die Sicherung der Bundesstraße vor Steinschlagereignissen.

Das Tiefbauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zwingend notwendigen Sicherungsmaßnahmen, sowie um erhöhte Achtsamkeit im Baustellenbereich.