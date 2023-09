Im Sommer dieses Jahres erreichte die koveb eine ungewöhnliche Bitte aus direkter Nachbarschaft: Ob es ein ausrangiertes Haltestellenschild bei der koveb gäbe, erkundigte sich Nicole Eberhard, Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums Laubach bei dem Verkehrsunternehmen. Die Erklärung folgte gleich darauf: Im Innenhof des Seniorenzentrums sollte eine – vermeintliche – Bushaltestelle errichtet werden, die als Treffpunkt dient. „Viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner sind an Demenz erkrankt und haben häufig einen erhöhten Bewegungsdrang. Sie erinnern sich gerne an alte Gewohnheiten, wie beispielsweise das Warten an einer Bushaltestelle, um die Dinge des alltäglichen Lebens zu erledigen, oder ihren Arbeitsweg anzutreten. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass diese Menschen eine Bushaltestelle als vertraute Anlaufstelle wahrnehmen. Sie freuen sich sehr über die Bushaltestelle und nehmen diese gerne an, um dort zu verweilen und sich auszutauschen“, erläutert Eberhard.

Ein passendes Schild war schnell gefunden. Mitarbeiter der koveb verpassten ihm den modernen koveb-Look, sodass der Wiedererkennungswert für die demenzkranken Menschen gegeben ist, und stellten das Schild im Hof des Seniorenzentrums auf. „Die koveb tauscht seit einiger Zeit im gesamten Stadtgebiet die alten Haltestellenschilder aus und stellt neue im koveb-Design auf. Manchmal sind es aber kleine Aktionen wie diese, die ganz besonders wertvoll sind und für die wir uns gerne die Zeit nehmen“, erläutert koveb-Geschäftsführer Hansjörg Kunz, der gemeinsam mit seinem Team das Haltestellenschild spendete und die Aufstellung veranlasste.

Von rund 600 Haltestellenschildern in Koblenz müssen derzeit noch 35 ausgetauscht werden, dann ist die Aktion beendet – und auch wenn im Innenhof des Seniorenheims kein Bus hält: dieses eine Haltestellenschild ist etwas ganz Besonderes.

// Pressefoto: Die Projekt-Verantwortlichen von koveb und AWO, v.l.n.r. Lina Hammes, Stefan Wolfram (beide AWO Rheinland), Nicole Eberhard (Leiterin AWO Seniorenzentrum Koblenz), Michael Poltersdorf (koveb), Hansjörg Kunz (Geschäftsführer koveb), Samet Ünal (koveb)