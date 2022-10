Gruseln im Romanticum, im Schloss und der ganzen Stadt

Bei einer spannenden Geister-Rallye im Romanticum Koblenz den Geistern entfliehen, Gaunern und Halunken des 18. Jahrhunderts bei einer öffentlichen Stadtführung auf die Schliche kommen oder mit tanzfreudigen Vampiren und Hexen im Schloss Koblenz die Nacht zum Tag machen? Halloween steht vor der Tür und zwischen Rhein und Mosel wird es am 31.10. gleich dreimal schaurig! Von 10 Uhr bis spät in die Nacht erleben die Besucher:innen bei drei Veranstaltungen ein Grusel-Feuerwerk mit Koblenzer Note.

Vampire, Hexen und Monster: Im Romanticum Koblenz können sich abenteuerlustige Besucher:innen auf eine spannende Geister-Rallye freuen. Von 10–18 Uhr wird das Mitmach-Museum auf dem Zentralplatz zum Zuhause für Fabelgestalten. Schaffen es alle Besucher:innen den Geistern des Mittelrheins zu entfliehen und das Schiff, auf dem sie sich befinden, rechtzeitig zu verlassen? An verschiedenen Stationen der Geister-Rallye warten zudem Aktivitäten wie Schminken, Basteln und Ausmalen – natürlich passend zum Thema Halloween. Der Eintritt kostet 1 € für Kinder, Erwachsene zahlen 6 € (ermäßigt 4 €), Familien 10 €.

Gruselige Kostüme sind gerne gesehen!

Wer mit Geistern und Vampiren nicht warm wird, sich aber für die düstere Justiz- und Kriminalgeschichte der Stadt Koblenz interessiert, nimmt an der öffentlichen

Stadtführung Diebe, Gauner und Halunken – Verbrechen zwischen zwei Flüssen teil. Los geht es um 18 Uhr, am Florinsmarkt an der Florinskirche. In 1,5 Stunden

erhalten die Teilnehmer:innen einen Einblick in das Treiben des organisierten Bandentums im 18. Jahrhundert und die angsteinflößenden Foltermethoden der

damaligen Zeit. Bei hoher Nachfrage werden zusätzliche Führungen um 20 und 22 Uhr angeboten. Tickets kosten 16 € pro Person und beinhalten neben der

Stadtführung einen Augenroller-Schnaps (inkl. Glas). Teilnehmer:innen unter 18 Jahren zahlen 13,50 € (ohne Schnaps).

Gestalten der Nacht aufgepasst! In schaurigem Ambiente des Koblenzer Schlosses trifft sich am Abend das Who’s Who der gespenstischen Partyszene. Das bigFM DJ-Duo Banks & Rawdriguez sorgt für mitreißende Partymusik, bis auch der letzte Vampir wieder in seine Gruft zurückgekehrt ist. Einlass zur Halloween Party im Schloss Koblenz ist ab 22 Uhr. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 17 € zzgl. 1,50 € Vorverkaufsgebühr. Präsentiert wird das Event von SAPHIR Koblenz.