Neuwied (ots) – Neuwied – Am 15.01.2025 führten Beamte der Pi Neuwied in der Zeit zwschen 12::00 Uhr und 14:00 Uhr eine Gurtkontrolle in der Kirchstraße durch. Es wurden insgesamt 10 Fahrer nicht angeschnallt und in einem Fall waren gleich mehrere Kinder im PKW nicht gesichert.