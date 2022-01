Bendorf. „Düsseldorf…und etwas Köln“ – so lautet das Motto der nächsten Marktmusik zum Abendläuten in der Bendorfer Medarduskirche am Freitag, 4. Februar, 19 Uhr.

Das Eifern um den Stellenwert dieser beiden Großstädte in unmittelbarer Nähe beschäftigt Generationen, nicht nur im Karneval.

Dass Preußen sich für Köln als Verwaltungszentrum entschieden hatte, war den Düsseldorfern nicht recht. Heute müssen die Kölner damit umgehen, dass Düsseldorf die nordrhein- westfälische Landeshauptstadt ist.

Guido Harzen, Kantor an der romanischen Servatius-Kirche in Siegburg und erfolgreicher Chordirektor im Düsseldorfer Raum, hat ein unterhaltsames Programm zusammengestellt, das die musikalische Bedeutung beider Städte ins rechte Licht rückt.

Robert Schumann, der Romantiker schlechthin, hat in Düsseldorf gewirkt. Die Düsseldorfer Organistin Almut Rössler hat wesentlich zur Verbreitung der Musik des Franzosen Oliver Messiaen an deutschen Orgeln beigetragen.

Die zahlreichen romanischen Kirchen Kölns sind Wirkungsorte bedeutender Organisten, so Carl Sattler an der Kirche „Maria im Kapitol“. Seine legendäre Improvisationskunst hat sich in zahlreichen Kompositionen niedergeschlagen.

Guido Harzen spielt ein groß angelegtes Werk über das beliebte eucharistische Lied „Deinem Heiland, deinem Lehrer“.

Gemeindereferentin Judith Richter moderiert die Veranstaltung.

Interessenten müssen sich während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro St. Medard (Montag,10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 10 bis 12 Uhr) eine kostenlose Sitzplatzkarte abholen.

Die Karten können auch telefonisch vorbestellt werden (02622/3163).

Einlass ist ab 18:30 Uhr am Haupteingang (Kirchplatz). Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.