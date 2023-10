Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz setzt ein bedeutendes Zeichen für die zukünftige Startup-Kultur im Bundesland. Am 2. November 2023 lädt Rheinland-Pfalz zum ersten gold summit‘23 in Mainz ein. Unter dem Leitmotiv “NEW or Never” wird die Veranstaltung den Schwerpunkt auf Themen legen, die gleichermaßen für aufstrebende Startups und etablierte Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind: Unternehmenskultur, Investitionen und Fachkräfte.

„Mit dem gold summit bieten wir Startups eine Plattform, sich in einem inspirierenden Umfeld mit Mittelstand und Investoren aber auch innerhalb der Community zu vernetzen“, sagt Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und lädt Interessierte zur Teilnahme ein. „Wir erweitern damit das Vernetzungs-Angebot für Startups und schaffen einen Spirit, der ins Land strahlen soll – damit aus guten Ideen spannende Unternehmen werden“, so die Ministerin.

Für Startups und etablierte Unternehmen wird es immer entscheidender, nicht nur hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, sondern diese auch langfristig zu binden. Hierbei spielt die Unternehmenskultur eine Schlüsselrolle und wird in Umfragen oft als einer der Hauptgründe für Arbeitgeberwechsel genannt. Auf dem gold summit‘23 werden wegweisende Ansätze und Lösungen für dieses sowie andere wichtige Themen gesucht und diskutiert.

Auf der Veranstaltung bieten renommierte Keynote Speakerinnen und Speaker wie Sara Nuru, Gründerin von nuruCoffee, Janina Mütze, Gründerin von Civey, sowie der Autor und New-Work-Experte Christoph Magnussen wertvolle Einblicke in Chancen und Herausforderungen bei dem Aufbau und der Entwicklung eines Unternehmens. Darüber hinaus erhalten Gründerinnen und Gründer die Gelegenheit, ihre Ideen vor einem ausgewählten Publikum zu präsentieren und dabei wertvolles Feedback von erfahrenen CEOs und Investoren zu sammeln.

Der gold summit‘23 setzt sich als primäres Ziel, Menschen miteinander zu verbinden und ihre Inspiration zu wecken. Gleichzeitig dient er als Plattform, Rheinland-Pfalz als ein Land der Ideen und Innovationen sowie als attraktiven Standort für Startups und junge Unternehmen zu präsentieren. Ein weiteres Bestreben ist es, die Gründung von Startups sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen in diesem Bundesland nachhaltig zu fördern und voranzutreiben.

Das ganztägige, kostenlose Event bietet ein vielfältiges Programm mit inspirierenden Vorträgen, interaktiven Workshops und Networking-Möglichkeiten, die es den Teilnehmenden ermöglichen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und ihre beruflichen Netzwerke zu erweitern.

Weitere Informationen über Registrierung, Programm und alle Speakerinnen und Speaker finden Sie unter www.gold.rlp.de/goldsummit sowie unserem LinkedIn-Kanal.

Details zum Event:

Ort: Halle 45, Hauptstraße 17-19, 55120 Mainz

Zeit: 2. November 2023, Einlass ab 9:00 Uhr

Registrierung: https://register.goldsummit.de

Über Rheinland-Pfalz Gold:

Website Rheinland-Pfalz Gold: https://www.gold.rlp.de/

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) hat im Jahr 2020 die Standortmarke “Rheinland-Pfalz Gold” ins Leben gerufen, die Rheinland-Pfalz als exzellenten Standort für Wirtschaft, Wein und Tourismus stärkt. Im April 2023 startet das Ministerium die Vermarktung des Wirtschaftsstandorts und lädt Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren sowie Fachkräfte aus dem In- und Ausland dazu ein, in RLP zu leben und zu arbeiten. Denn Rheinland-Pfalz hat viel zu bieten: eine hohe Innovationskraft und zahlreiche wirtschaftliche Erfolgsgeschichten, zukunftsorientierte Traditionsunternehmen und eine blühende Startup-Landschaft, exzellenten Wein und vor allem: Lebensfreude.