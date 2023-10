10 Jahre Shout loud: 16. Auflage am 28. Oktober im Big House

Nach der ausverkauften 15. Auflage im Mai geht das beliebte Metalcore-Event „Shout loud“ nun in die nächste Runde: Fünf Bands stehen am Samstag, 28. Oktober, im Jugendzentrum Big House auf der Bühne. Los geht es in der Museumstr. 4a in Neuwied um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Auch die 16. Auflage steht ganz im Zeichen des zehnjährigen Bestehens der beliebten Konzertreihe.

Headliner des Abends sind „Bury the Liar“. Auftreten werden sie nicht nur mit einem neuen Sänger, im Gepäck haben sie außerdem auch neue Songs. Die weiteste Anreise hat dieses Mal die Band „Circle Nine“ aus dem Raum Braunschweig. Die Musiker bringen „heavy music without gimmicks“ nach Neuwied. Außerdem treten die großartigen Lokalmatadore „Xo Armor“ und „Coma-Taj“ auf. Eröffnet wird der Abend von den starken Newcomern „lifecrawler“.

Ticketsfür „Shout loud“ sind im Vorverkauf für 8 Euro per E-Mail an tickets@shout-loud.de oder im Big House Neuwied zu den regulären Öffnungszeiten erhältlich. An der Abendkasse kostet eine Karte 10 Euro. Ein passend zum Jubiläum gestaltetes Einlassbändchen ist inklusive. Weitere Infos erhalten Interessierte online unter www.shout-loud.de oder www.bighouse-neuwied.de.