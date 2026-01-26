Koblenz erlebte am 25. Januar einen unvergesslichen Abend: Anlässlich des 250. Geburtstags von Joseph Görres versammelten sich zahlreiche prominente Gäste aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unserer Stadt. Die traditionsreiche Festveranstaltung des Katholischen Lesevereins Koblenz, organisiert in enger Zusammenarbeit mit der PR-Agentur blick-fang, zog Besucher und Mitwirkende gleichermaßen in ihren Bann und hinterließ bei allen Anwesenden tiefe Eindrücke. Die historische Kulisse des Görreshauses und die herzliche Gastfreundschaft der Veranstalter sorgten von Beginn an für eine besondere Atmosphäre. Viele der prominenten Gäste zeigten sich begeistert und lobten die professionelle Organisation und die Liebe zum Detail, mit der der Abend gestaltet wurde. Spürbar war die Freude, gemeinsam Kultur und Geschichte zu feiern – ein Moment des Stolzes für Koblenz und seine Bürgerinnen und Bürger.

Neben Weltstar Peter Maffay zog auch Stardesigner Guido Maria Kretschmer die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Geduldig nahm er sich Zeit für Fotos, Autogramme und persönliche Gespräche mit seinen Fans. Kretschmer überreichte zudem der Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger, die gemeinsam mit dem Sitzungspräsidenten des Vereins Felix Leissmeister durch den Abend führte, einen Preis. Seine Laudatio war zugleich humorvoll und berührend – eine charmante Hommage an die langjährige Freundschaft der beiden.

Der unbestrittene Höhepunkt des Abends war jedoch der Auftritt von Weltstar Peter Maffay. Zunächst wurde der Musiker feierlich mit der Auszeichnung „Das Goldene Deutsche Eck“ geehrt, was vom Publikum mit langanhaltendem Applaus gefeiert wurde. Ein emotionaler Moment folgte, als der Unterstufenchor des Görres-Gymnasiums mit rund 50 Kindern die Bühne betrat und mit einer beeindruckenden Darbietung die Herzen aller Anwesenden berührte. Tief bewegt ließ sich Maffay zu einem ganz besonderen Moment hinreißen: Gemeinsam mit dem Chor sang er spontan „Nessaja“ und „Über sieben Brücken musst du gehn“ – ein wahrhafter Gänsehautmoment, der vom Publikum mit Standing Ovations gewürdigt wurde. Auch der Sänger selbst zeigte sich sichtlich ergriffen, wie er Wolfgang Isola, Inhaber der PR-Agentur blick-fang und Projektleiter der Veranstaltung, verriet.

Neben Maffay wurde auch der Jung-Schauspieler Julius Weckauf mit dem Goldenen Deutschen Eck geehrt. Bürgermeisterin der Stadt Koblenz Ulrike Mohrs hielt die Laudatio und würdigte mit Charme, Wärme und Präzision den bisherigen Werdegang des Nachwuchstalents. Die Ehrung von Mathias Nester von der Sparkasse Koblenz übernahm Oberbürgermeister David Langner, dessen persönliche und würdige Ansprache den Preisträger besonders ehrte.

Weitere Höhepunkte des Abends sorgten für Abwechslung und Begeisterung: der Besuch des Koblenzer Tollitätenpaares samt Gefolge, die Überreichung weiterer Auszeichnungen sowie die feierliche Festrede der Görres-Gesellschaft aus Bonn, die den historischen und geistigen Beitrag Joseph Görres’ eindrucksvoll würdigte. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem der Schirmherr der Veranstaltung, Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Sozial- und Arbeitsministerin Dörte Schall, der CDU-Ministerpräsidentenkandidat Gordon Schnieder sowie Reiner Meutsch, Gründer der Fly & Help Stiftung.

Am Roten Teppich herrschte reges Treiben: Zahlreiche Medienvertreter und begeisterte Fans verfolgten gespannt die Ankunft der prominenten Gäste. Ein besonderes Highlight war der VW Beetle von „Race for Fly & Help“, in dem viele Stars Platz nahmen und sich auf der Motorhaube verewigten – ein beeindruckendes Symbol für soziales Engagement und gelebte Prominenz.

Dass die Festfeier zu einem solchen Erfolg wurde, ist nicht zuletzt der beispielhaften Unterstützung und professionellen Organisation durch die Agentur blick-fang zu verdanken. Gemeinsam mit den engagierten Sponsoren – Sparkasse Koblenz, Lotto Rheinland-Pfalz, Stadtwerke Koblenz, Altes Brauhaus Koblenz und Mülheim-Kärlich, Bodo Events, Bäckerei Höfer, Hofbräuhaus München, Sinalco, Weingut Lunnebach, Le Marche, Luxury Spirits, Mercedes Kestenholz Automobile sowie Stefan Stillger – wurde eine Veranstaltung auf höchstem Niveau realisiert.

Die Festfeier zum 250-jährigen Jubiläum von Joseph Görres wird allen Beteiligten als außergewöhnlicher, unvergesslicher Tag in Erinnerung bleiben – voller Musik, Emotionen, prominenter Gäste und gelebter Begeisterung für Koblenz. Angesichts des großen Erfolgs und der positiven Resonanz aus Publikum, Prominenten und Sponsoren haben die Verantwortlichen bereits angekündigt, dass eine Wiederholung der Festveranstaltung im nächsten Jahr angestrebt wird, um auch künftig Geschichte, Kultur und herausragende Persönlichkeiten in der Stadt zu feiern.

Fotocredit: PR und Werbeagentur blick-fang, Rebekka Winter, Hans-Georg Winterfeld