Mal nur unter Mädels sein, Kreatives umsetzen, Handwerkliches ausprobieren, zusammen Sport treiben – und dabei eigene Ideen einbringen. Das können alle Mädchen ab zwölf Jahren im monatlichen Mädchentreff des Jugendzentrums Big House in Neuwied. Am Dienstag, 14. März, geht es um 15 Uhr los, der Treff endet um 20 Uhr.

Über Aktivitäten in diesem Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot bestimmen die Teilnehmerinnen aktiv mit. Emanzipation und Teilhabe bilden die Grundlage des Konzeptes. Das Big House bietet wie gewohnt den offenen Treff und die Lernzeit an. Beim Mädchentreff stehen dann einmal im Monat ganz die Bedarfe und Themen der besuchenden Mädchen im Mittelpunkt. Jungen müssen an diesem Tag draußen bleiben.

Weitere Termine sind an den folgenden Dienstagen: 18. April, 16. Mai, 13. Juni, 4. Juli, 5. September, 4. November und 12. Dezember – immer von 15 Uhr bis 20 Uhr. Neue Gesichter sind gerne gesehen im Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied. Die Teilnahme am Mädchentreff ist kostenfrei. Weitere Infos bei Anna Sander, Tel. 02631 / 802 734 oder per E-Mail an asander@neuwied.de.