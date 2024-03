Wie sieht ein PC von innen aus? Was macht ein Erzieher in einer Kindertagesstätte? Wie werde ich Feuerwehrfrau und was genau tun der Entsorgungsbetrieb und die Stadtentwässerung einer Stadtverwaltung?

Diese und viele weitere Fragen werden jungen Menschen am 25. April beim Girls’ & Boys’ Day der Stadtverwaltung Koblenz beantwortet. Die bundesweite Aktion bietet die Gelegenheit, klischeefrei Berufe und Studienfelder kennenzulernen, die Jugendliche sonst eher selten für sich in Betracht ziehen. „Mädchen können an diesem Tag Berufe kennenlernen, in denen bislang überwiegend Männer arbeiten, zum Beispiel in den Berufsfeldern Informatik, Feuerwehr und Ingenieurswesen. Für Jungen ist es umgekehrt: sie können beispielsweise in den Alltag eines Erziehers oder eines Schulsekretärs hineinschnuppern”, erklärt die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz als Organisatorin der Veranstaltung.

Plätze werden von folgenden Fachämtern angeboten:

– Amt für Brand und Katastrophenschutz: Feuerwehrfrau

– Kita Eulenhorst: Erzieher

– Kita Pusteblume: Erzieher

– Kita Rappelkiste: Erzieher

– Koblenz-Stadtmarketing: Kaufmann für Marketingkommunikation und Medienkaufmann Digital und Print

– Kommunaler Servicebetrieb: Umwelttechnologe, Umwelttechnologin Fachrichtung Kreislauf und Abfallwirtschaft, Straßenbauerin, Kraftfahrzeugmechatronikerin, Energieelektronikerin

– Kultur- und Schulverwaltungsamt: Schulsekretär

– Mittelrhein-Museum: Studiengang Kunstwissenschaften/Kulturwiss enschaften

– Eigenbetrieb Stadtentwässerung: Umwelttechnologin Fachrichtung Abwasser

– Stadttheater: Fachkraft für Veranstaltungstechnik (Beleuchtung und Bühnentechnik)

-Zentrales Gebäudemanagement: Bauingenieurin, Technikerin Hochbau, Ingenieurin (allgemein), Anlagenmechanikerin, Elektronikerin, Maler- und Lackiererin, Facility Management