Stadt sucht ehrenamtliche Fahrer und Organisationstalente

Neuwied ist als Stadt geprägt von seinen unterschiedlichen, teils eher ländlichen Stadtteilen. Nahversorgung und medizinisches Angebot jedoch konzentrieren sich immer mehr auf bestimmte Zentren. Gleichzeitig ist das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln oftmals unzureichend, mit längeren Wegen zur Haltestelle oder mit Umstiegen verbunden. Besonders ältere Bürgerinnen und Bürger und Menschen mit Beeinträchtigung, gerade wenn sie kein Auto (mehr) haben, kann das vor Schwierigkeiten stellen. Um die Mobilität und somit selbstbestimmte Teilhabe zu fördern, plant die Stadt Neuwied auf Initiative des Seniorenbeirates einen Bürgerbus.

Geplant ist das Angebot so: Die Fahrten mit dem BürgerBus bedienen das gesamte Stadtgebiet von Neuwied und sind kostenlos. Zunächst sollen Fahrten an zwei Wochentagen jeweils vormittags und nachmittags buchbar sein. Reservierungen werden bis zum Vortag telefonisch entgegengenommen. Alltägliche Wege werden so erleichtert. Denkbar sind etwa Fahrten zum Einkaufen, zu Arztterminen, Behördengängen, Kulturveranstaltungen, Bankangelegenheiten, Friedhofsbesuchen oder Ähnlichem – und selbstverständlich auch zurück. Die Logistik will gut organisiert sein: Ein starkes Team von Ehrenamtlern soll das Projekt tragen.

Zum Einsatz kommt ein moderner Achtsitzer-Bus. Sponsoringverträge mit den Stadtwerken Neuwied (SWN) und der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft (GSG) machen das möglich. Der Wagen bietet demnach Platz für sieben Gäste und darf ohne Personenbeförderungsschein geführt werden.

Bereits im Sommer soll der BürgerBus losrollen. Jetzt sucht die Stadt Ehrenamtliche für die Umsetzung des Mobilitätsprojekts. Fahrerinnen und Fahrer sind für das Gelingen ebenso unverzichtbar wie Menschen, die die telefonische Terminabsprache und Routenplanung übernehmen. Auch eine Team-Leitung für die Gesamtkoordination ist gesucht. Am Donnerstag, 18. April, veranstalten die Stadt und ihr Seniorenbeirat ein Informationstreffen für alle, die sich ehrenamtlich beim Bürgerbus einbringen möchten. Neben einer sehr sinnvollen Aufgabe locken auch neue Kontakte. Das Treffen beginnt um 17.30 Uhr im Amalie-Raiffeisen-Saal in der Heddesdorfer Straße 33-35. Fragen zum Projekt beantwortet die Verwaltung gerne per E-Mail anbuergerbus@neuwied.de.

Der geplant BürgerBus liegt in der Trägerschaft der Stadt Neuwied, die somit die rechtlichen Rahmenbedingungen verantwortet. Er stellt ein ergänzendes Angebot zum ÖPNV dar, welcher in die Zuständigkeit des Kreises fällt.

Zum Foto:

Das Projekt steht, der Bus ist da: Oberbürgermeister Jan Einig (links) konnte den Vorschlag des Seniorenbeirats dank Unterstützung durch Stefan Herschbach und David Meurer, die Geschäftsführer von SWN und GSG, auf den Weg bringen. Sobald das ehrenamtliche BürgerBus-Team steht, kann der Bus durch die Stadtteile rollen.

Foto: Dennis Steinhardt