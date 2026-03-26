Wie jedes Jahr richtet die Stadtbibliothek Koblenz die Stadt- und Bezirksentscheide des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels aus. In diesem Jahr fand der Bezirksentscheid im Forum Confluentes statt.

Alle Teilnehmenden hatten sich zuvor bei den Schul- und Regionalentscheiden qualifiziert und traten nun beim Bezirksentscheid an.

Nach einer musikalischen Einlage von Marie Fix, einer Schülerin der städtischen Musikschule, begrüßten Thomas Koch, stellvertretender Bibliotheksleiter, und Peter Stein, Juryleiter, die aufgeregten Kinder.

Die zwölf Sechstklässler aus den Landkreisen des ehemaligen Regierungsbezirks hatten aus einer Vielzahl von spannenden und unterhaltsamen Büchern gewählt.

In der ersten Runde trugen die Kinder eine Textpassage ihrer Wahl für drei Minuten vor. In der zweiten Runde mussten alle ein unbekanntes Stück aus einem Pflichttext präsentieren, der vom Organisationsteam rund um Marion Eickschen und Nathalie Roschmann sorgfältig ausgewählt wurde. Die Jury bewertete die Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl der Kinder.

Die sieben Mädchen – Ida Müller (Ahrweiler), Emma Stenzhorn (Bad Kreuznach West), Emma Maria Wingenter (Koblenz), Anna Jurke-Weiland (Neuwied), Leonie Reitz (Rhein-Hunsrück), Mona Hümmerich (Rhein-Lahn) und Elisa Westphal (Westerwald-Süd) – sowie die fünf Jungen – Yanis Weber (Altenkirchen), Jona Wolff (Bad Kreuznach Ost), Aron Jesse Reif (Cochem-Zell), Tim Dürksen (Mayen-Koblenz) und Benedikt Reeh (Westerwald Nord) – beeindruckten die Jury und das Publikum gleichermaßen mit ihren hervorragenden Lesevorträgen.

Die Jury, bestehend aus Antje Kraus (Mittelrhein-Museum Koblenz), Gisela Nülle (Förderverein „Lesen und Buch“), Paula Zimmermann (Buchhandlung Reuffel), Celine Weidung und Peter Stein (beide Stadtbibliothek), lobte das hohe Niveau des Wettbewerbs und die engagierte Leistung aller Teilnehmenden. Im Anschluss an die Lesungen übernahm Peter Stein die Siegerehrung und würdigte das beeindruckende Engagement der jungen Vorleser:innen.

Ihre Begeisterung für das Lesen sei ein großartiges Vorbild für andere Kinder.

Alle Teilnehmenden erhielten eine Urkunde sowie kleine Geschenke als Anerkennung. Danach wurden die Sieger des Bezirksentscheids bekannt gegeben: Elisa Westphal (Realschule Plus, Kreis Westerwald Süd) und Benedikt Reeh (Evangelisches Gymnasium, Kreis Westerwald Nord) konnten sich durchsetzen. Die strahlenden Gewinner nahmen ihre Siegerurkunden entgegen und freuen sich darauf, den Bezirk Koblenz beim Landesentscheid Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern im Mai zu vertreten.

Foto (Stadt Koblenz / Nathalie Roschmann):

Sieger Benedikt Reeh (v. l.) und Siegerin Elisa Westphal (v. r.) mit den Jurymitgliedern