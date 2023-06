Gesten, Hände, Handlungen – und Du mittendrin!

Kinder- und Familienfest zur Ausstellung “Gesten – gestern, heute, übermorgen” Am Sonntag, 18. Juni 2023 findet im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein / Landesmuseum Koblenz das Kinder- und Familienfest zur interaktiven Mitmachausstellung „Gesten – gestern, heute, übermorgen“ statt. Zwischen 11 und 17 Uhr hat die Museumspädagogik ein umfangreiches und interessantes Programm für kleine und auch größere Gäste der Festung zusammengestellt. Die Hände spielen bei diesem Fest die wichtigste Rolle. So können die Gäste ausprobieren, was man mit ihnen machen kann: durch Werkzeuge verlängern, verbessern, ergänzen, manchmal ersetzen auch Maschinen die Hände ganz. So wird es sieben Stationen mit Cobotix geben. Mit dabei sind zudem eine Hundestaffel, deren Hunde nur mit Gesten geleitet werden, Taucher, die ihre ganz eigenen Gesten haben und die Gäste mit auf „Tauchgang“ nehmen, oder auch der echte Ernie aus der Sesamstraße, der die Hand erklärt. Pantomimen erzählen, mit ihren Händen Geschichten, Mediziner lassen die Kinder an einem Kunstknie operieren und gemeinsam können einige Zeichen der Gebärdensprache einstudiert werden. Zudem können die Hände basteln, spielen und malen und noch viel mehr. Dieses pädagogische Highlight zur Mitmachausstellung kostet keinen zusätzlichen Eintritt, sondern ist im Festungseintritt bereits inkludiert. Am einfachsten gelangen die Besucherinnen und Besucher mit der Seilbahn Koblenz hoch zum Kulturzentrum.