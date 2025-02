Altenkirchen (ots) – Am Donnerstag, 30.01.2025, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Frankfurter Straße in Altenkirchen durch.

Hierbei konnten 21 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet