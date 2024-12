Neitersen und Fluterschen (ots) – Am Mittwoch, 11.12.2024, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch. Zunächst wurde eine Kontrollstelle in Neitersen, Rheinstraße, eingerichtet. Hier konnten 3 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Bei der anschließenden Kontrolle in Fluterschen, Koblenzer Straße, hielten sich 7 Fahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.