Bendorfer Craft-Festival am 30.9. und 1.10.

Bendorf. Geschmacksvielfalt, Kreativität und Abwechslung stehen im Vordergrund, wenn am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, das fünfte Bendorfer CRAFT-Festival auf dem Kirchplatz stattfindet.

Auch in diesem Jahr sind wieder hervorragende Brauerinnen und Brauer aus der nahen und fernen Craft-Beer-Szene zu Gast und stellen das Handwerk, den ungewöhnlichen Braustil, in den Mittelpunkt. Dabei geht es um Qualität statt Quantität und um besondere Biere, die von Menschen mit Hand und Herz gebraut werden und mit ihrem Geschmack überzeugen.

Begleitend zu den Craft-Bieren gibt es zahlreiche Food-Trucks für den großen und kleinen Hunger, die das CRAFT-Festival mit einer kulinarischen Bandbreite von herzhaft bis süß bereichern. Jede Geschmacksrichtung wird bedient.

Abgerundet wird das Angebot von ausgewählten Ginsorten, Weinen und Winzersekten sowie alkoholfreien Getränken.

Auch in diesem Jahr dürfen die Besucherinnen und Besucher sich auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen.

So sorgen JS‘ LaidBackPack am Samstag ab 17 Uhr mit akustischen Songs für eine entspannte Atmosphäre auf dem Kirchplatz.

Ab 19 Uhr garantiert die „D. King’s Club Band“ mit einer exquisiten Auswahl an Blues, Soul und Rock-Songs Partystimmung.

Auch am Sonntagnachmittag lohnt sich der Besuch: verschiedene Straßenmusikgruppen tauchen bei einem Straßen-Walk in die Menge ein und garantieren abwechslungsreiche Unterhaltung. Von Gugge-Musik bis Dudelsack ist alles dabei.

Um 13 Uhr startet die 56th District Piper Band mit ihren Dudelsäcken, eine Stunde später ist der Blocker Musikzug an der Reihe. Um 15 Uhr geht es weiter mit No Name Gugge aus Andernach, bevor um 16 Uhr der Musikzug Bendorf für ein Spektakel sorgt.

Für die jungen Besucherinnen und Besucher startet am Sonntag um 14 Uhr eine Mitmachaktion, bei der ebenfalls der Genuss im Zentrum steht. Beim „Apfelsaftpressen mit regionalem Obst“ kann der Apfelsaft direkt vor Ort verkostet oder in Karaffen mit nach Hause genommen werden.

Auch ein Kinderkarussell ist wieder mit dabei.

Eine kleine Oldtimer-Ausstellung auf dem Kirchplatz läutet den Abschluss ein und gibt einen Vorgeschmack auf eine Verlosung um 18 Uhr.

Ein Ford Sierra 2.0, Baujahr 1989, mit dem Bürgermeister Christoph Mohr am 2. September an der food Rallye der IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V. teilgenommen hat, wird von dem Verein zugunsten der „Vor-Tour der Hoffnung“ zur Verfügung gestellt.

Lose zum Preis von zwei Euro können an beiden Tagen vor Ort erworben werden und sind im Vorfeld bereits im Bendorfer Buchladen erhältlich.

Die Veranstaltung der Stadt Bendorf findet am Samstag, 30. September von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 1. Oktober, von 11 bis 20 Uhr auf dem Kirchplatz statt.

Fotos Das Bendorfer Craft-Festival findet in diesem Jahr zum fünften Mal findet statt.