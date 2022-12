Bei ihrem ersten Vier-Augen-Gespräch tauschten sich Oberbürgermeister David Langner und der Geschäftsführer der BUGA 2029 Sven Stimac über die Vorhaben der Stadt Koblenz und Konzepte der BUGA aus.

So sehen beide in den Planungen zum Brauerei-Quartier an der Königsbacher eine wichtige Verbindung von Koblenz ins Welterbetal, die derzeit brachläge. Die Festungsanlagen sollen ebenso wie das Umfeld rund ums Kurfürstliche Schloss ein Anziehungspunkt für Besucher werden. Klar sei, dass das bereits bestehende gastronomische und kulturelle Angebot in Koblenz attraktiv für Besucher der BUGA sei und die Stadt so eine wichtige Funktion habe.

„Koblenz wird von der BUGA 2029 enorm profitieren“, sind sich Geschäftsführer und Oberbürgermeister sicher.

Auf dem Foto v.l. Sven Stimac, OB David Langner und BUGA-Sprecher Andreas Jöckel.