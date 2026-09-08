Die Musikschule der Stadt Koblenz lädt herzlich ein zum diesjährigen Konzert der Gertrud-Bienko-Stiftung am Sonntag, 20. September, um 11 Uhr im Görreshaus (Eltzerhofstraße 6a).

In dieser Veranstaltung ehrt die Gertrud-Bienko-Stiftung junge Musikerinnen und Musiker der Musikschule der Stadt Koblenz, die sich im vergangenen Schuljahr durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben und aufgrund dessen ein Stipendium der Stiftung erhalten. Es sind Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise als Preisträger im Wettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich waren oder in die Begabtenklasse der Musikschule aufgenommen wurden.

Mit verschiedenen Einzelbeiträgen geben die ausgewählten Nachwuchstalente eine Kostprobe ihres Könnens. Unter anderem wird der Geiger Noah Sahinkuye in Begleitung des Sinfonieorchesters die Romanze in F-Dur op.50 Nr. 2 von Ludwig van Beethoven aufführen.

Traditionsgemäß wird im Konzert auch das Sinfonieorchester der Musikschule zu hören sein, dessen Orchesterfreizeit gleichfalls von der Gertrud-Bienko-Stiftung unterstützt wird. Unter der Leitung von Dorothea Buchwald wird unter anderem der „Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie „Die Moldau“ von Bedřich Smetana aufgeführt.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Stiftung wird gebeten.