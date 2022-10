Im Rahmen eines Konzerts der Gertrud Bienko Stiftung am Sonntag den 2. Oktober im Görreshaus wurden die diesjährigen Stipendiaten durch die Vorsitzende des Stiftungsrats und Koblenzer Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz geehrt. In einem vielfältigen wie beeindruckenden Programm zeigten Schülerinnen und Schüler der Musikschule Koblenz ihr Können. „Das heutige Konzert gibt einen überzeugenden Einblick in die Resultate einer herausragenden individuellen Talentförderung“, so Theis-Scholz in ihrem Grußwort.

Die Gertrud Bienko Stiftung unterstützt seit vielen Jahren besonders begabte Schülerinnen und Schüler der Musikschule der Stadt Koblenz. Die Förderung geht auf die Initiative von Gertrud Bienko zurück, die mit ihrem Stiftungsvermögen vor über 30 Jahren den Grundstein für die Initiative legte und damit einen wertvollen Beitrag leistet, exzellente und motivierte Musiktalente gezielt zu fördern. „Auch die diesjährigen Stipendiaten haben sich durch Erfolge beim Wettbewerb `Jugend musiziert´ und aufgrund ihrer außerordentlichen musikalischen Fähigkeiten für die Förderung qualifiziert“, freut sich Susanne Terhorst, Vorstandsvorsitzende der Gertrud-Bienko-Stiftung. Dominik Grimm, Leiter der Musikschule, bedankte sich bei allen Mitgliedern des Stiftungsrates und Stiftungsvorstands für das herausragende Engagement, von dem in der Vergangenheit auch zahlreiche sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche profitieren konnten.