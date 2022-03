Nach der Winterpause präsentiert das Generationenkino, die „Filmreihe mit Herz“ des städtischen Seniorenbeirats und des Filmtheaterbetriebs Weiler, im März und April wieder zwei cineastische Highlights für die ganze Familie.

Der Vorhang öffnet sich am Dienstag, 22.März, um 16 Uhr im Metropol-Kino an der Heddesdorfer Straße 2. Gezeigt wird dann die aktuelle Tragikkomödie „Contra“ von Sönke Wortmann. Zum Inhalt: Professor Richard Pohl droht von seiner Universität zu fliegen, nachdem er die Jura-Studentin Naima Hamid im Hörsaal rassistisch beleidigt hat. Als das Video viral geht, gibt der Uni-Präsident seinem alten Weggefährten Pohl eine letzte Chance: Wenn es dem rhetorisch begnadeten Professor gelingt, die Erstsemestlerin Naima für einen bundesweiten Debattier-Wettbewerb fitzumachen, hätte er bessere Chancen vor dem Disziplinarausschuss. Die ungleiche Zweckgemeinschaft vermeldet bald erste Erfolge …

Am Dienstag, 26. April, 16 Uhr, wird an gleicher Stelle die Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft“ gezeigt. Beide Filme sind freigegeben ab zwölf, in Begleitung ab sechs Jahren.

Der Einlass erfolgt jeweils bereits um 15 Uhr, damit noch ausreichend Zeit für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen vorhanden ist. Karten gibt es nur im Vorverkauf während der Kassenöffnungszeiten im Metropol und in der Schauburg oder online unter www.kinoneuwied.de. Die Karten kosten 10 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Es gilt die jeweils aktuelle Corona-Verordnung.

Quelle: Pressebüro der Stadt Neuwied