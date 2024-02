Gemeinsam mit Zonta Koblenz I lädt die Buchhandlung Reuffel am 08. März, dem internationalen Weltfrauentag, zu einer Lesung mit den Schweizer Autorinnen Andrea Arežina und Salome Müller ein.

In dem Buch „Genauso, nur anders“ kommen jungen Frauen zu Wort und erzählen vom Erwachsenwerden. Was heißt es für Mädchen heute, erwachsen zu werden? Diese Frage haben sich Salome Müller und Andrea Arežina gestellt, als sie an ihre Jugend zurückdachten. An Unsicherheit, an Scham. An den Druck, schlank zu sein, und an die Nähe und Konkurrenz mit der besten Freundin. An die Sorge, ausgeschlossen zu werden oder nicht dazuzugehören. An die Hilflosigkeit, wenn Männer sie anstarrten und bis nach Hause verfolgten. An die Angst. Als junge Frauen wähnten sie sich immer in Gefahr.

Wie geht es jungen Frauen heute? Sie sind aufgewachsen mit den sozialen Medien, haben von #MeToo gehört, Feminismus als neue Kraft erlebt. Der Begriff LGBTQI+ gehört für viele zum festen Wortschatz. Fühlen sie sich selbstbestimmter und freier? Ist es einfacher geworden, eine Frau zu sein?

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird bis zum 01.03.2024 gebeten:

Cara Schneider

Mail: c.schneider@reuffel.de

Telefon: 0261/3030720