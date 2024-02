Bibi & Tinas neuestes Abenteuer knackt Verkaufsrekorde – Mehrere Shows bereits restlos ausverkauft

Am 28. Februar in der CGM Arena, Koblenz, Beginn 17 Uhr

Mit einer fulminanten Premiere im ausverkauften Leipziger Haus Auensee feierten Bibi & Tina mit ihrem neuesten Abenteuer „Die außerirdische Hitparade“ und mehreren tausend ausgelassenen kleinen wie großen Fans am 3. Februar den gelungenen Auftakt der neuen Tournee, die bis zum Finale am 14. April in Frankfurt / Oder in mehr als 60 Städten in ganz Deutschland Halt machen wird. Nicht nur sind die Tickets bereits jetzt für mehrere Städte restlos ausverkauft – mit bis dato mehr als 80.000 verkauften Eintrittskarten feiert „Bibi & Tina – Die außerirdische Hitparade“ einen spektakulären Verkaufsrekord.

Mit glänzenden Augen verließen die zumeist kleinen Gäste am vergangenen Samstag nach der mitreißenden Premiere von Bibi & Tinas neustem intergalaktischen Abenteuer „Die außerirdische Hitparade“ das bis auf den letzten Platz ausverkaufte Leipziger Haus Auensee. Mir ihren Songs und einer brandneuen Geschichte aus der Feder des Produzententeams Peter Plate & Ulf Leo Sommer führen die beiden besten Freundinnen ins Weltall, wo sie nicht nur auf außerirdische Herausforderungen treffen, sondern auch ihr musikalisches Können unter Beweis stellen müssen. Ein Riesenspaß für alt und jung mit einer tollen Bühnen-Show, vielen Special-Effects, neuen Choreografien und natürlich jeder Menge Hits.

Wer „Bibi & Tina – die außerirdische Hitparade“ selbst erleben möchte, muss jedoch schnell sein. In einigen Städten wie Berlin, Leipzig oder auch Frankfurt konnten aufgrund der überwältigenden Nachfrage kurzfristig Zusatzshow angeboten werden – in mehreren Städten, darunter Hamburg, Kassel, Bremen, Hannover oder auch Magdeburg, gibt es keinerlei Tickets mehr.

Weitere Infos und alle Tourdaten unter http://www.bibiundtina-live.de

