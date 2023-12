Zur gemeinsamen Pflanzaktion kamen ungefähr 15 freiwillige Helferinnen und Helfer. Gemeinsam wurden ganze 1.735 Blumenzwiebeln auf den Rasenflächen des Pfarrer-Friesenhahn-Platzes in der Wohnsiedlung in Neuendorf gepflanzt. Durch die vielen großen und kleinen helfenden Hände waren alle Blumenzwiebeln innerhalb von zwei Stunden unter der Erde. Gepflanzt wurden Krokusse, Tulpen, Narzissen und Zierlauch. Jetzt sind alle sehr gespannt, ob die vielen Blumenzwiebeln gut anwachsen. Ab Februar werden dann die Krokusse schöne Farbtupfer auf die Wiese zaubern. Ab April kündigen die Tulpen und Narzissen bereits den Frühling an. Die Frühblüher sind besonders wichtig für die vielen Insekten.

Im Vorfeld wurde die Aktion durch den städtischen Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen unterstützt. Dessen Mitarbeitende haben extra für die Pflanzaktion das Laub eingesammelt. Die Blumenzwiebeln und die Pflanzgeräte konnten durch die finanzielle Unterstützung des Verfügungsfonds der Sozialen Stadt Koblenz-Neuendorf beschafft werden.

Foto: Johannes Kuhl