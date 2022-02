Ludwigshafen (ots) – Als eine 65-Jährige am 31.01.2022, gegen 10:50 Uhr, in

einem Dekorations- und Schreibwarengeschäft in der Ludwigstraße einkaufen war,

wurde sie von einer unbekannten Frau angerempelt. Kurz danach stellte sie fest,

dass ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Einkaufstasche war. Die unbekannte Frau

sah sehr gepflegt aus. Sie trug einen dunkelblauen Mantel, ein dunkelblaues

Kopftuch mit Muster und hatte eine große dunkle Tasche bei sich.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen

unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail

kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

