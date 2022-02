Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 28.01.2022, gegen 11:45 Uhr und

dem 31.01.2022, gegen 09:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kiosk ein,

der sich auf dem Schulgelände der Albert-Einstein Grund- und Realschule

befindet. Bei dem Kiosk handelt es sich um einen Baucontainer, bei dem die

beiden Fenster durch zwei massive, verschraubte Holzplatten ersetzt wurden. Die

unbekannten Täter drückten eine der Holzplatten nach innen, um so über die

ausgehebelte Holzplatte ins Innere des Kiosks zu gelangen. Sie stahlen

verschiedene Süßwaren und Erfrischungsgetränke.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen

unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail

kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.