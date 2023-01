Koblenz (ots) – Am 27.01.2023 gegen 19:08 Uhr kam es im rückwärtigen Bereich eines Gastronomiebetriebes in der Rheinallee in Boppard zu einem Körperverletzungsdelikt. Die beiden Geschädigten mit albanischer Staatsangehörigkeit wurden nicht unerheblich mit einem Messer verletzt.

Genaue Tatumstände sind noch unklar. Nach ersten Ermittlungen könnte eine dritte Person an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.