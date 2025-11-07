Am Sonntag, 16. November, lädt die Stadt Koblenz gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. und der Bundeswehr zu einer Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages ein. Die Veranstaltung findet in der Friedhofskapelle des Koblenzer Hauptfriedhofs am Hüberlingsweg statt und beginnt um 10.30 Uhr.

Die Gedenkrede hält der Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz Ingo Schneider. Die Totenehrung erfolgt durch den Standortältesten Koblenz und Lahnstein Brigadegeneral Dr. Frank Utzerath. Musikalisch umrahmt wird die Gedenkstunde durch das Sinfonieorchester „Musikfreunde St. Beatus“.

Im Anschluss an die Gedenkfeier findet eine Kranzniederlegung am Ehrenmal im Pulverturm statt, um der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken.

Der Volkstrauertag ist seit vielen Jahren fest im öffentlichen Leben der Stadt Koblenz verankert. Er steht für ein bewusstes Erinnern und dafür, Verantwortung für Frieden, Menschlichkeit und Versöhnung in Gegenwart und Zukunft zu übernehmen. Das Gedenken richtet sich an die Opfer von Krieg, Gewalt, Terror und Gewaltherrschaft – damals wie heute.

In einer Zeit globaler Konflikte und zunehmender politischer Polarisierung erinnert der Volkstrauertag daran, wie wertvoll Frieden, Dialog und demokratische Kultur sind.

Die Teilnahme an der Gedenkfeier steht allen Interessierten offen. Die beteiligten Organisationen freuen sich auf zahlreiche Gäste, die sich gemeinsam für eine Kultur des Friedens und der Erinnerung einsetzen.