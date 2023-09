Der Herbst ist die perfekte Zeit, um nach verborgenen Schätzen zu suchen und die frische Luft zu genießen. Und was könnte schöner sein, als dies auf einem gemütlichen Flohmarkt im idyllischen Stadtteil Lay zu tun? Am 8. Oktober von 10:30 Uhr bis 16 Uhr laden die Layer Bürgerinnen und Bürger euch in ihre Höfe und Gärten ein, um dort ein vielfältiges Angebot an Antiquitäten, Kunsthandwerk, Vintage-Objekten, gebrauchter Kleidung, Spielzeug und vielem mehr anzubieten.

Der 2. Layer Hof- und Gartenflohmarkt bietet die ideale Gelegenheit, einzigartige Fundstücke und Schätze zu entdecken. Egal, ob ihr auf der Suche nach antiken Möbeln, handgefertigtem Schmuck, Vintage-Kleidung, Dekorationsgegenständen oder Pflanzen für Ihren Garten sind – bei uns werdet ihr fündig.

Der Charme dieses Flohmarktes liegt nicht nur in den angebotenen Waren, sondern auch in der entspannten Atmosphäre des Stadtteils Lay. Schlendert durch die liebevoll gestalteten Höfe und Gärten der Anwohner und genießt das dörfliche Ambiente.