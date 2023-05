Lahnstein. Es war ein Signal zum Stromsparen: Auf dem Höhepunkt der Energiekrise schaltete auch die Stadt Lahnstein die Scheinwerfer ab, die ihre Sehenswürdigkeiten beleuchteten.

Mit dem Auslaufen der Verordnung des Bundes für kurzfristige Energiesparmaßnahmen gingen nun die Lichter wieder an. Die Bewohner und Besucher von Lahnstein können sich somit über die erneute Belebung der Gebäude und Sehenswürdigkeiten bei Nacht freuen. So erstrahlen etwa die historische Stadtmauer und am Salhofplatz, die Burg Lahneck, die Kapelle auf dem Allerheiligenberg und die Johanniskirche am Rhein in Niederlahnstein im Dunkeln wieder.

„Wir freuen uns darüber, die Wiederbelebung der Beleuchtung in Lahnstein bekanntzugeben”, sagte Oberbürgermeister Lennart Siefert. „Mit der Beleuchtung rücken wir nicht nur unser kulturelles Erbe in den Fokus, sie trägt auch dazu bei, dass unsere Stadt noch schöner und lebendiger wird.“

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein

Bildunterzeilen:

Die Burg Lahneck ist eines von mehreren historischen Gebäuden, die wieder erstrahlen. (Foto: Lucky Luxem)