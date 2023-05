Lahnstein. In den kommunalen Lahnsteiner Kindertagesstätten Rambazamba, EinSteinchen und LahnEggs wird seit Kurzem mit der KiKom-App gearbeitet. Auch für den Waldkindergarten LahnKobolde ist eine Einführung der App geplant.

KiKom ist eine Kommunikations-App, die den Austausch zwischen Eltern und Kita-Personal deutlich vereinfacht. So können Eltern ihre Kinder beispielsweise per Knopfdruck vom Kita-Besuch oder der Teilnahme am Mittagessen abmelden.

Termine, tagesaktuelle Ereignisse, Elternbriefe, Einladungen und weitere Informationen, die in der Kita üblicherweise am schwarzen Brett zu finden sind, werden den Eltern in der App digital zur Verfügung gestellt.

Auch Elternumfragen sind über KiKom möglich. So können etwa interaktive Listen erstellt werden, über die Eltern sich und ihre Kinder zu Veranstaltungen in der Kita anmelden können.

Sowohl unter den Eltern als auch in den Kitas hat die App bisweilen großen Anklang gefunden. Die Nutzer freuen sich über vereinfachte und schnellere Kommunikationswege und viele weitere nützliche Funktionen.

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein