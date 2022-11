Besuche wieder terminlos möglich

Lahnstein. Ab sofort können Bürger die Verwaltungsgebäude der Stadt Lahnstein wieder ohne Terminvereinbarung besuchen. Auch die 3G-Regelung sowie das Tragen einer Maske entfielen aufgrund der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Um Infektionen zu vermeiden, wird jedoch empfohlen, eine solche zu Tragen.

Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass sich eine Terminvereinbarung, gerade in den Bereichen Standesamt, Führerscheinstelle sowie Einwohnermeldeamt, als sinnvoll erweist. Wer Wartezeiten vermeiden will, sollte also weiterhin einen Termin vereinbaren. So kann eine Bearbeitung schnell und vorbereitet erfolgen. Auch können viele Anliegen schon im Rahmen einer telefonischen Terminabfrage geklärt werden. Die Option der Online-Terminbuchung findet sich auf der städtischen Website im Bereich des Servicecenters unter https://termine-reservieren.de/termine/lahnstein/.

Neue Öffnungszeiten der städtischen Verwaltungsgebäude in Lahnstein:

Montag bis Freitag 8.30 – 11.30 Uhr

Donnerstag 14.00 – 17.30 Uhr

Neue Öffnungszeiten des Servicecenters:

Montag 8.30 – 12.30 Uhr

Dienstag 14.00 – 17.30 Uhr

Mittwoch 8.30 – 12.30 Uhr

Donnerstag 8.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr

Freitag 8.30 – 12.30 Uhr

Die Öffnungszeiten für Jugendkulturzentrum, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Städtische Bühne, Stadthallenverwaltung und Touristinformation bleiben unverändert.

Weitere Termine außerhalb der Öffnungszeiten können mit den Sachbearbeitern abgesprochen werden.