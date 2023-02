Lahnstein. Gabriela Hoffmann hat die Aufgabe der Behindertenvertreterin der Stadt Lahnstein ehrenamtlich übernommen und nimmt sich damit der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an.

Hoffmann arbeitet seit zehn Jahren bei Amazon, ist dort seit vier Jahren Betriebsrätin und als Schwerbehindertenvertretung tätig. Regelmäßig nimmt sie an Weiterbildungen und Seminaren teil. „Mein dort erlerntes Wissen nutze ich um noch besser in der Beratung zu werden. Ich mache beide Ämter mit Herz, Verstand und setze mich jeden Tag aufs Neue für die Belange von behinderten und schwerbehinderten Menschen ein“, so Gabriela Hoffmann.

Für Anfragen ist die Ansprechpartnerin in der Behindertenvertretung per E-Mail g.hoffmann@lahnstein.de erreichbar. Bei Beratungsbedarf können Termine auch unter der Telefonnummer 02621 914-302 vereinbart werden. An jedem 1. Donnerstag im Monat in der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr bietet Hoffmann eine Sprechstunde im Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße 49a an.

„Helfen Sie aktiv mit. So können wir gemeinsam die Bedürfnisse und Probleme für Menschen mit Behinderung erkennen und verbessern“, appelliert Gabriele Hoffmann an die Lahnsteiner Bürgerinnen und Bürger.

Bildunterzeile: Gabriela Hoffmann stellte sich im Dezember dem Stadtrat persönlich vor und wurde einstimmig zur ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt Lahnstein bestellt. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)