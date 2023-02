Lahnstein. Neues Halbjahr – neue AGs: Auch im zweiten Schuljahresabschnitt standen den Grundschülern der Lahnsteiner Schillerschule wieder viele abwechslungsreiche Arbeitsgemeinschaften (AGs) zur Auswahl. Die Schülerinnen und Schüler suchten sich per Wahlverfahren ihre Wunsch-AGs aus, welche sie nun bis zu den Sommerferien regelmäßig besuchen werden.

So begrüßte auch die Bienen-AG wieder neue und bekannte natur- und bieneninteressierte Kinder. In den ersten Stunden erledigten sie zunächst die Winterarbeiten des Imkers: Neue Rähmchen wurden gehämmert, genagelt, gedrahtet und gespannt. Hier zeigten die Neu-Imker großes handwerkliches Geschick. In der letzten Stunde – da es das Wetter zuließ – besuchte die Gruppe zum ersten Mal die Bienen im Schulgarten. Trotz der Kälte und des dadurch eingeschränkten Flugverkehrs, konnten sie die Bienen im „Bienenfernsehen“ gut beobachten. Die Holzbeuten, in denen sich die Bienenvölker befinden, sind an der Rückseite mit einem Glasfenster ausgestattet, sodass gefahrlos das Treiben der schwarz-gelben Brummer beobachtet werden kann. Spannend war zu sehen, welche Faszination dieses Gewimmel bei den Kindern hervorrief. Gleichzeitig sammelten die künftigen Hobbyimker erstes Vorwissen und verknüpften die gelernten Inhalte miteinander: Bildungsfernsehen vom Allerfeinsten!

Bildunterzeile: Passend ausgestattet beobachteten die Kinder der Bienen-AG gefahrlos das wuselige Treiben im „Bienenfernsehen“. (Foto: Jens Weyerhäuser / Schillerschule Lahnstein)