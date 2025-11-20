Die Arbeiten zum Rückbau der Fußgängerbrücke und des Baus einer Ersatzquerungsstelle mit Ampel sowie der Erneuerung der Bushaltestelle in der Simmerner Straße gehen in die letzte Bauphase, teilt das städtische Tiefbauamt mit. In dieser wird abschließend die Asphaltdecke im Bereich zwischen Einmündung Hüberlingsweg bis ca. 50m unterhalb der neuen Fußgängerampel abgefräst und durch eine neue ersetzt.

Der Erneuerungsabschnitt der Asphaltdeckschicht ist mit 300 m für die derzeitige halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung zu lang. Für die Dauer der Deckenerneuerung und der abschließenden Restarbeiten wird daher eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Der bergab, stadteinwärts führende Verkehr fährt weiterhin einspurig an der Baustelle vorbei. Für die entgegengesetzte Fahrtrichtung, also auf die Karthause, werden die Verkehrsteilnehmer großräumig über die B9 Richtung Südbrücke und dann auf die B327 Richtung Karthause, Simmerner Straße umgeleitet. Diese Verkehrsführung wird ab Mittwoch, 26. November bis ca. 11. Dezember gelten. Danach werden die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Da bei der Asphaltdeckenerneuerung die Radfahrspur ebenfalls betroffen ist, sind Einschränkungen in diesem Zeitraum unumgänglich. Radfahrende werden stadteinwärts (bergab) mit dem Individualverkehr geführt. In Fahrtrichtung Karthause (bergauf) ist, in Höhe des Friedhofes, lediglich die Nutzung des Gehweges möglich. Fußgänger sind hiervon nicht betroffen und können weiterhin den vorhandenen Gehweg nutzen. Die Zufahrt der Anwohner wird über den gesamten Zeitraum der Arbeiten sichergestellt.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet Bewohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis, besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.

Das Foto (Stadt Koblenz/Dominik Braun) zeigt die neu geschaffene Bushaltestelle im Bereich der abgerissenen Fußgängerbrücke.