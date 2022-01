An der Fußgängerquersstelle B 49 / Legiasstraße am Ortsausgang in Richtung Niederfell werden zur besseren Ausleuchtung zwei Straßenlaternen errichtet.

Zur Absicherung der Baustelle wird auf der B49 eine Baustellenampel eingerichtet und der ausfahrende Verkehr von Lay wird innerhalb der Ortslage umgeleitet.

Die Bauarbeiten sollen in etwa 2 Wochen abgeschlossen sein.

Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz